Calvados . Comment transmettre ses émotions ?

• Manon Dugué, doctorante au Cetaps de Rouen et professeur à l'UFR STAPS de Caen

"On peut apporter une touche d'humour pour rendre le masque plus attrayant. Le monde de la mode l'a bien compris et l'utilise comme un argument de vente. Les gens peuvent avoir envie de changer de masque au quotidien et ne portent pas les mêmes motifs. Une mode se crée et ça peut être un moyen de communication. Dans les manifestations notamment, les gens mettent des messages sur leur masque."

• Bénédicte Delamare, opticienne chez Acuitis Caen

"Avec le port du masque, il faut accentuer toutes les mimiques du visage. Pour transmettre des émotions, il faut jouer avec les sourcils et l'œil et regarder les gens dans les yeux. Par exemple, les pupilles dilatées montrent qu'il y a une souffrance. Quand on est heureux, la pupille rétrécit. De plus, on hausse les sourcils et on ouvre plus grand les yeux, lorsqu'on insiste sur un sujet. Quand on veut fuir, on baisse le regard. Un masque n'empêche pas de regarder une personne. Il faut retrouver le regard de l'autre."

• Alexandre Serrano, professeur de théâtre et co-directeur du théâtre

Papillon Noir à Caen

"L'inhibition que peut apporter le masque libère le langage corporel. Au théâtre, on s'est aperçu que le masque n'est pas si contraignant pour exprimer ses sentiments. L'émotion vient transformer la posture du corps et fait bouger des chaînes musculaires qui vont au-delà de la bouche. Le port du masque permet une prise de conscience sur les possibilités de communiquer autres que la parole. Il faut préciser ses adresses, son regard et à qui on parle. Le langage des mains et des bras permet aussi cette précision et d'accompagner son propos. Il faut signifier à l'autre qu'on est libéré face à lui, qu'il y a une aisance."

• Marie Agnès Colle, responsable

Calvados de l'association Oreille et Son

"On passe à côté de 90 % de la communication avec le masque. On a participé à une campagne avec le Bureau de coordinations des associations de devenus sourds pour permettre l'homologation d'un masque transparent. Depuis le 20 septembre 2020, ce masque est accessible et en vente, au prix de dix euros, pour toutes les entreprises et structures qui accueillent du public et pour certains particuliers. La vente de ce masque est une prise de conscience. On commence à comprendre la difficulté que les gens peuvent avoir avec le port du masque, la distanciation sociale, la communication… Ce masque est une sorte de symbole, un signe qu'on a envie de communiquer, qu'on n'est pas caché derrière son masque. Ça montre qu'on a envie d'aller vers les autres."