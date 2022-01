Cherbourg-en-Cotentin. Un rorqual mort retrouvé échoué sur l'Ile Pelée

Un rorqual de 8 à 10 mètres de long a été découvert mort, échoué au niveau de la digue menant au Fort de l'Ile pelée, à l'extérieur de la rade de Cherbourg, d'après les informations de nos confrères de La Manche Libre.

Les autorités maritimes ont été prévenues ce vendredi 9 octobre à 13 h 30. L'observatoire PELAGIS, basé à La Rochelle, a été prévenu et compte procéder à un remorquage et à un examen d'ici lundi 12 octobre au plus tard.

Un échouage de rorqual tropical - sans doute le premier échoué en Europe - avait déjà été enregistré le mercredi 30 septembre, en baie des Veys.

