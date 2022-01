Le Havre. Coquille Saint-Jacques : les habitués au rendez-vous

"Allez on en profite, on a de la superbe coquille !" Derrière les étals du marché aux poissons du Havre, on hèle la clientèle. Le produit star de l'automne est enfin là. Le coup d'envoi de la pêche à la Saint-Jacques a été donné jeudi 1er octobre, au nord de la ligne Barfleur-Antifer. Il faudra patienter jusqu'à novembre pour profiter du gisement de la baie de Seine, où 50 000 tonnes de coquilles ont été recensées, un record.

Noix charnue et corail généreux !

"La noix est belle, le corail pas mal aussi pour un début de saison", constate André Tesson, patron-pêcheur du Mylanoh, basé au Havre. Si la qualité est au rendez-vous, côté ventes, en revanche, "ce n'est pas encore ça. Depuis le confinement, il y a moins de monde. Mais heureusement, il y a des habitués." C'est le cas de cette cliente venue du secteur de Bolbec tout spécialement : "On fait quelques kilomètres pour venir au marché aux poissons tous les quinze jours car c'est frais. Ils ne trichent pas sur la qualité." Elle repartira avec une quinzaine de coquilles, vendues 5 € le kilo. À déguster en carpaccio, gratin, ou tout simplement beurrées à la poêle.