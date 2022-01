Orne. Covid-19 : le département se prépare à passer au rouge

Alors que le taux d'incidence départemental, de 66,45, dépasse le seuil d'alerte (qui est de 50) sur les sept derniers jours, la préfète de l'Orne a organisé des consultations le jeudi 8 octobre : élus, monde économique. Ce taux est de 71 à Flers, d'environ 50 à Alençon et Argentan. L'Orne a compté 200 cas de Covid supplémentaires cette dernière semaine. "On est sur une crête, l'évolution dans les prochains jours dépend de l'attitude de chacun", a expliqué la préfète, qui exhorte plus que jamais chacun à respecter les gestes barrières.

Une procédure stricte

"On ne bascule pas comme ça en zone rouge", explique la préfète. En fonction du terrain, la préfète, avec l'ARS, le propose au ministre de la Santé. Puis c'est un arbitrage interministériel et une publication d'un arrêté sur décision du Premier ministre.

Si l'Orne devait passer en rouge dès lundi 12 octobre, le port du masque deviendrait obligatoire dans les centres-villes d'Alençon, Flers, Argentan. Et sans doute à Bagnoles-de-l'Orne et dans le Perche durant les vacances scolaires de la Toussaint. Ce serait aussi la limite à une jauge de 30 personnes pour les rassemblements familiaux et festifs dans les établissements recevant du public. La distanciation imposerait un siège sur deux dans les cinémas et les salles de spectacles. Des ambassadeurs des gestes barrières vont être déployés pour rappeler la distanciation à la population. "Même si on passe en rouge, il faut que la vie économique et sociale continue", précise la préfète, qui n'envisage pas de restriction ni pour les bars, ni pour les restaurants. Aucune modification non plus dans les écoles, les cantines, ou les entreprises.

Six foyers épidémiques en cours

Six foyers épidémiques sont en cours de gestion dans l'Orne : quatre dans le secteur médico-social, un en milieu professionnel et un dans un établissement de santé. Le plus important est dans l'EHPAD de Ceton, où ont été dénombrés jusqu'à 28 résidents positifs à la Covid-19, ainsi que 18 professionnels. Tous les directeurs d'EHPAD recevront sous 24 heures un courrier du directeur régional de la Santé, leur demandant un dépistage systématique au moindre symptôme de cas suspect.

Si le délai pour avoir le résultat des tests Covid dans l'Orne a pu dépasser une semaine, il n'est désormais plus que de 48 heures. Dès le 19 octobre, en lien avec le centre hospitalier d'Alençon, le laboratoire départemental Labéo devrait pouvoir procéder à 150 à 300 analyses de tests quotidiennement, ce qui devrait encore améliorer les délais de traitement des tests.