Crues meurtrières: retour du train dans deux villages, des écoles rouvertes

France-Monde. La Haute Roya était toujours isolée six jours après les crues qui ont fait au moins 5 morts et 7 disparus dans les Alpes-Maritimes, mais un premier train de voyageurs a pu gagner jeudi les villages de Fontan et Saorge, inaccessibles par la route.