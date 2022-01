Seine-Maritime. 15 500 paquets de tabac de contrebande saisis sur l'A 29

Une importante découverte de tabac de contrebande a eu lieu le week-end dernier dans le pays de Bray. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre, le peloton motorisé de la gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray est alerté par le service des douanes après un contrôle.

Plus de 280 000 euros

Un conducteur de nationalité britannique, au volant d'un camion de location allemand, est contrôlé dans la nuit au niveau du péage d'Haudricourt sur l'autoroute A29.

15 500 paquets de tabac étaient présents dans le camion, sans aucune autorisation, pour une valeur de 280 858 euros. Ces 750 kg de tabac, achetés au Luxembourg, étaient déclarés sur le bon de transport comme étant du chocolat. Ils devaient embarquer par bateau à destination de la Grande-Bretagne.

Après une garde à vue prolongée, le convoyeur du tabac a été jugé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Dieppe en début de semaine, pour détention et importation en contrebande de produits de tabac manufacturé. Il a été condamné à un an de prison, 345 650 euros d'amende douanière, 217 775 euros de pénalité fiscale et d'une amende fiscale de 750 euros. Le tabac a, bien sûr, été confisqué.