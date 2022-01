Caen-la-Mer. Coup de pouce pour la rénovation des logements privés

Rodolphe Thomas, vice-président de la Région, Philippe Court, préfet du Calvados, et Joël Bruneau, président de Caen-la-Mer ont signé ce mardi 6 octobre un programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat à destination des propriétaires. Accompagnés des présidents d'Action Logement et Procivis, partenaires du dispositif, tous ont appuyé sur trois axes principaux : la rénovation énergétique, l'adaptation des logements pour les personnes âgées et l'aide à la recherche de logements pour les jeunes actifs.

Au cœur de ce programme, se trouve la rénovation énergétique, enjeu écologique majeur actuel. "De nombreux logements édifiés à Caen datent des années 1975. Ce sont des appartements très énergivores. Près de 10 % des revenus des particuliers sont destinés aux frais de chauffage", explique Philippe Court. Pour cette opération, qui débutera au début de l'année prochaine, près de 2,6 millions d'euros ont été engagés : 1,4 million d'euros d'aides pour les travaux et 1,2 million d'euros d'aide d'ingénierie.