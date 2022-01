Le Havre. Agression au couteau : il propose d'aider un SDF mais tente de le voler

La mésaventure d'un SDF, dimanche 4 octobre au Havre. Il pensait tomber sur un bon samaritain. Dans l'après-midi, un homme de 30 ans propose à un SDF de venir chez lui pour se laver. L'homme accepte et se retrouve dans un appartement de la rue Massena. Après avoir utilisé la salle de bains, il s'aperçoit que l'homme lui a volé ses papiers. Le ton monte et le locataire des lieux va utiliser un couteau. Le SDF, légèrement blessé au bras, trouve refuge chez une voisine pendant que l'auteur de l'agression s'enferme dans son propre appartement. La victime appelle la police, mais entre-temps, l'agresseur s'est enfui. Les policiers l'identifient néanmoins facilement. Il s'agit d'un homme très défavorablement connu par leurs services. Une patrouille le croise, cours de la République, près de la gare, non loin de l'hôtel Nomad, où il avait pris une chambre et avait d'ailleurs profité de son court séjour pour voler le portefeuille d'un client dans l'ascenseur de l'établissement. La victime de 57 ans s'est fait connaître auprès des policiers. L'homme a été placé en garde à vue.