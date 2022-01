Calvados. Un fonds d'aide exceptionnel pour les jeunes de 6 à 17 ans

A compter du mercredi 7 octobre et jusqu'en août 2021, les jeunes sportifs, ou non, âgés de 6 à 17 ans du Calvados pourront bénéficier d'un bon de 40 euros de réduction sur une activité sportive de pleine nature de leur choix. Les sports terrestres, aériens ou nautiques sont privilégiés pour ce dispositif. Le Département du Calvados engage la somme de 200 000 euros sous la forme de bons de 40 euros, à présenter aux structures sportives partenaires. Ce bon peut servir à financer des cours ponctuels, des stages à la journée ou semaine, avec ou sans hébergement, hors licence et activités à l'année ou au trimestre. La demande est à effectuer sur le site du Département.

