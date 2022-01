Rouen. Face à la Covid-19, de nouvelles restrictions à l'université

Les mesures concernant les universités ont été annoncées dimanche 4 octobre dans la soirée par le gouvernement. En zone d'alerte renforcée, comme sur l'agglomération de Rouen, une jauge doit être instaurée "pour tous les espaces d'accueil (espaces d'enseignement, espaces de restauration, bibliothèques universitaires) à 50 % au plus de leur capacité nominale". Des restrictions globalement bien comprises par les étudiants sur le campus de Mont-Saint-Aignan. "Les facs sont des endroits où la Covid pullule ! Je trouve même que ça arrive tard", estime Jérémy, étudiant en musicologie. Sur le campus, les étudiants devaient déjà occuper un siège sur deux depuis la rentrée. Pour d'autres formations dans lesquelles la jauge ne pourrait pas être respectée, "la direction a décidé de scinder les cohortes en groupes et d'alterner les séances en présentiel en fonction des effectifs permis par les salles", indique l'université dans un communiqué. La journée de mardi 6 octobre sera consacrée à la mise en place de ces mesures, qui seront effectives dès le lendemain.

La queue au RU ?

"Pédagogiquement, on en perd très clairement", estime Lévy, étudiant en master d'histoire en évoquant les cours à distance. Il reconnaît toutefois qu'il s'agit "d'une situation de crise et qu'il faut s'adapter". Au restaurant universitaire, où il était déjà compliqué de respecter la distanciation dans la file d'attente, la situation pourrait aussi devenir tendue. "Ceux qui ont peu de temps pour manger le midi ne pourront pas non plus rentrer chez eux. Certains ne vont peut-être pas manger le midi", craint Keliane, étudiante en première année de LEA.

En début d'année, l'université et le Crous avaient envisagé différentes hypothèses si les restaurants devaient être saturés. Par ailleurs, de lourds investissements avaient déjà été consentis pour favoriser l'hybridation des cours, c'est-à-dire le passage d'une partie des enseignements en vidéo.