Hockey-sur-glace (D1). Sortis de la Coupe, les Drakkars attaquent le championnat 

En guise de hors-d'œuvre à l'orée d'un championnat qui s'annonce éreintant, les hockeyeurs caennais avaient rendez-vous samedi 3 octobre avec les Dogs de Cholet pour un premier tour de Coupe de France aux allures de répétition générale avant le lancement de la Division 1, chez ces mêmes Dogs Choletais, samedi 10 octobre à 19 h 30. Trop peu incisifs et efficaces, les Caennais ont dû rendre les armes (2-4). "Il nous a surtout manqué du rythme et de la précision, constate l'attaquant Loup Benoit. Ce match était plus une préparation pour le championnat, mais on aurait évidemment souhaité gagner et passer ce tour. L'important maintenant va être de continuer à travailler." Réaction attendue ce week-end, en Maine et Loire.