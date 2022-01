Football (N1, N2, N3). Passe de trois pour QRM, le FC Rouen veut repartir de l'avant

Après sa belle performance face à Créteil (1-3), QRM (4e) essayera d'enchaîner avec une nouvelle victoire face à Orléans (12e), vendredi 9 octobre, pour le compte de la 9e journée du championnat de National. Malgré les faiblesses de son équipe, Bruno Irles compte sur l'état d'esprit de ses joueurs : "Ce n'est pas parfait dans le jeu, dans la possession, dans l'animation, je le concède. Mais j'ai un vrai groupe." Du côté du FC Rouen (N2), après avoir ramené un point de Chartres, les Diables Rouges (7e) tenteront de renouer avec le succès, face à la réserve d'En Avant Guingamp (10e), samedi 10 octobre. Les joueurs de David Giguel peinent à retrouver leur efficacité de la saison dernière, mais le coach rouennais reste confiant : "On continue sur notre dynamique, on a encore une fois été solides. Prendre un point face à Chartres, qui est encore le favori du groupe, c'est plutôt un bon résultat. Il faudra essayer d'être plus performants offensivement au prochain match." En National 3, Oissel se déplacera à Bayeux, samedi 10 octobre, pour le compte de la 5e journée du championnat.