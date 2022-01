Football (Coupe de France). L'US Granville éliminée, quatre équipes de la Manche au 5e tour

Le quatrième tour de la Coupe de France s'est achevé dimanche 4 octobre, avec les qualifications du FC Saint-Lô Manche, l'ES Pointe Hague et l'US Ouest Cotentin, tombeurs respectifs de Carpiquet, Jullouville et Agneaux. Ces trois équipes rejoignent l'AS Tourlaville, qualifiée depuis la veille après son exploit face à Cherbourg.

C'est terminé en revanche, pour le petit Poucet de l'US Sainte Croix de Saint-Lô, battue par Alençon, pour l'équipe d'Equeurdreville tombée aux tirs au but face à Vire et pour l'US Granville, éliminée dès son entrée en lice par Flers. Quatre équipes manchoises seront donc présentes au 5e tour de cette édition 2020-2021. Il aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 octobre.