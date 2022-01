Hockey (Coupe de France). En manque de repères, les Drakkars de Caen éliminés par Cholet

Après une préparation tronquée pour cause de six cas de Covid-19 déclarés chez les joueurs de Luc Chauvel, les Drakkars de Caen entamaient leur saison samedi 3 octobre par un match de coupe contre les Dogs de Cholet à la Patinoire de Caen-la-Mer. Malheureusement, les Normands, en manque de repères, ont été sortis d'entrée par les Ligériens (4-2).

Le match

Dans une entame de match calme, les visiteurs ont ouvert le score sur un contre concrétisé par Besson (0-1, 4'). Caen a alors repris en main le match, et c'est par Pierre Chauvel que les hôtes sont revenus au score (1-1, 13'). Cependant, les visiteurs ont profité de leur première supériorité numérique pour reprendre l'avantage par Doyle (1-2, 16') et mener à la fin du 1er tiers (1-2, 20').

Des erreurs qui coûtent cher

Dans le deuxième tiers, les Normands se sont fait piéger au début d'une de leurs supériorités numériques sur une nouvelle contre-attaque, par Frécon (1-3, 26'). Mais le HCC a réagi, avec Lavonen qui a profité d'un rebond sur le tir de Devin, pour revenir dans le match (2-3, 28'). Par la suite les deux défenses ont été peu mises en danger, avec peu de tirs et d'occasions de chaque côté (2-3, 40').

A la reprise, les deux équipes ont montré beaucoup d'engagement, amenant aussi un jeu et une technique plus brouillons. Chacune a eu son occasion franche, sans pour autant tirer son épingle du jeu. A deux minutes de la fin, n'ayant pas vu ses joueurs revenir au score, Luc Chauvel a sorti le gardien Ronan Quemener pour aller chercher la prolongation. Or, après une erreur des Drakkars, Luedtke a marqué le but de la victoire choletaise dans une cage vide à quarante secondes de la sirène (2-4, 60').

La réaction

Le coach Caennais Luc Chauvel après l'élimination Caennaise en Coupe Impossible de lire le son.

La fiche technique

Caen - Cholet : 2-4 (1-2, 1-1, 0-1). 600 spectateurs.

Caen : Buts : P.Chauvel (ass. G.Cerkovnik et E.Alvarez, 12'26, supériorité numérique), J.Lavonen (ass. P-A. Devin, 27'43). Pénalités : 6'. Entr. : Luc Chauvel.

Cholet : Buts : L.Besson (3'32), C.Doyle (ass. J.Côté, 15'35, supériorité numérique), M.Frecon (ass. M.Borovsky, 25'52, infériorité numérique), J.Luedtke (ass. G.Gibert et B.Salerno, 59'22, but vide). Pénalités : 6'. Entr. : Julien Pihant.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars se déplaceront à Cholet le samedi 10 octobre à 20 h pour la première journée de Division 1.