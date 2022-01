[Interview]. Bernadette Bacconnier : "C'est bien qu'un congé proche aidant existe mais c'est insuffisant"

Vendredi 2 octobre, un décret est paru au Journal Officiel, stipulant l'indemnisation du congé de proche aidant, qui permet à un salarié d'arrêter son activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de sa famille handicapé ou en perte d'autonomie. Bernadette Bacconnier, présidente de l'antenne calvadosienne de l'association France Alzheimer, répond à nos questions sur le sujet.

Que pensez-vous du congé proche aidant ?

"Le congé de proche aidant a été proposé en 2017, mais il n'est pas très connu comme beaucoup d'autres choses qui concernent ces accompagnements très difficiles. Les proches aidants sont sujets à de grandes difficultés et souffrances qui leur provoquent un état de stress permanent. Pour améliorer leur situation, il est très important de les amener à connaître les solutions qui existent actuellement."

En quoi consiste

ce dispositif ?

"Il permet à des personnes salariées de cesser temporairement leur activité professionnelle pour s'occuper d'une personne dépendante. L'unique condition est d'avoir un an d'ancienneté dans sa profession. Le proche aidant a le droit à un congé renouvelable de trois mois sans toutefois dépasser un total d'un an sur l'ensemble de sa carrière. L'employeur ne rémunère pas pendant cette période. En revanche, une allocation, limitée à 66 jours, est versée pour compenser une partie du salaire. Le montant de cette aide s'élève à 43 € pour une personne en couple et 52 € pour une personne seule. Il est possible d'aménager cette proposition en temps partiel."

Que souhaiteriez-vous voir évoluer ?

"Les maladies neuro-évolutives sont un grand problème de santé publique qui nécessiterait la mise en place de dispositifs très conséquents pour que ça se passe bien. Ces maladies évoluent sur une durée de 8 à 12 ans. C'est bien qu'un congé prochain aidant existe mais c'est insuffisant. Nous sommes bien conscients que ça demanderait d'engager de nombreux moyens mais il en va de la condition de vie de nombreux citoyens."