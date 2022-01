[Vidéo] Orne. Des fans de Kaamelott tournent une web-série au ParK RustiK

Ils sont parmi les nombreux fans d'Alexandre Astier et viennent de tourner une web-série sur l'univers de sa série arthurienne Kaamelott. Le tournage vient de s'achever au ParK RustiK à Chailloué, près de Sées. La série Kaamelott d'Alexandre Astier est diffusée (et rediffusée) sur M6, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada. Elle a réuni jusqu'à plus de 5 millions de téléspectateurs.

Guillaume Briat, alias le Roi Burgonde dans Kaamelott joue un druide dans Brocéliande.

Cette série sur la légende arthurienne a été déclinée en BD. Le 25 novembre prochain, ce sera la sortie d'un film. Des fans de Kaamelott viennent aussi de tourner une fan-série en quatre épisodes, sur le site du ParK RustiK. S'il existe des fans-séries sur Star-Wars ou Harry Potter, c'est sans doute la première fois que des Français en tournent une sur une série française !

Des guests sur le tournage

Un tournage avec de nombreux acteurs et des figurants, dont deux acteurs de Kaamelott (Guillaume Briat/Le Roi Burgonde et Bô Gaultier de Kermoal), ainsi que David Scherer, le plus grand spécialiste en France, des effets spéciaux de maquillage.

L'idée, c'est : "quand dans des épisodes cultes de Kaamelott, les personnages principaux sont face à des interlocuteurs qu'on ne voit pas à la télé… c'est justement d'imaginer ce qu'on ne voit pas", explique Youri Gone, qui est à l'initiative de cette fan-série. "Elle s'intitule Brocéliande car, après le château Kaamelott, la forêt de Brocéliande en Bretagne est l'autre site emblématique de la légende arthurienne", précise-t-il, expliquant qu'initialement, son projet "devait se tourner dans la forêt de Brocéliande". Mais quand il a découvert le ParK Rustik, "il est devenu une évidence que la web-série devait être tournée ici, tellement les univers du ParK et de la fan-série sont les mêmes".

Ecoutez ici les explications de Youri Gone:

Le Park-RustiK réunissait en un seul endroit tous les paysages nécessaires au tournage de la fan-série. Par exemple vendredi 2 octobre, ils étaient une vingtaine d'acteurs et de figurants regroupés dans une clairière, dont de nombreux druides… Le tournage a eu lieu entre le 28 septembre et le 4 octobre. Le premier épisode de Brocéliande devrait être mis en ligne avant le 15 octobre, sur la chaîne YouTube de Youri Gone : "Capsule-pop". D'abord, pour ceux et celles qui ont participé à la cagnotte en ligne. Puis rapidement, pour tous les autres. Pour le ParK-RustiK, c'est un fabuleux coup de projecteur, alors qu'il commence à ouvrir ses portes à des immersions de groupes dans son univers de quêtes. "Certains membres de l'équipe se sont même improvisés figurants", explique Julien Prévost-Merlin, le créateur de ce parc d'immersion.