Caen. Des restaurants et bars répondent à l'appel de Philippe Etchebest

Brassard noir autour du bras, des restaurateurs et barmans caennais ont répondu à l'appel national du chef cuisinier Philippe Etchebest ce vendredi 2 octobre. Vers 11 h 45, à l'heure du premier service du déjeuner, les équipes sont sorties une minute devant leur commerce pour protester contre la fermeture de certains bars et restaurants en France. Si les établissements caennais ne sont pas concernés par cette mesure, "c'est symbolique. On est solidaires les uns avec les autres, on veut juste travailler !", indique Véronique Creignou, responsable du bar-brasserie L'R de Rien, en centre-ville de Caen.

"On a des emprunts sur le dos, on n'a pas les moyens de fermer" Impossible de lire le son.

Raphaël Pestre, gérant du bar Aux Grands Hommes, est sorti brassard noir autour du bras pour manifester contre la fermeture des bars. - DR

"En fermant à 23 heures le jeudi, on perd 1 000 € sur la soirée, regrette Raphaël Pestre, co-gérant du bar-brasserie Aux Grands Hommes, qui craint une faillite si les mesures se durcissent. Les jeunes, ce sont eux qui nous tiennent ! Si on doit fermer tôt toute la semaine, on ne passera pas l'hiver." Selon eux, cette situation est injuste. "Il y a un sentiment d'abattement. Interdire les fêtes privées aurait peut-être plus de sens."