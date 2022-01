Normandie. Un collectif interprofessionnel pour défendre le monde de la santé

Santé en danger : c'est le nom d'un nouveau collectif interprofessionnel qui a été lancé durant l'été, au niveau national. Une antenne vient de se créer en Normandie et permet de rassembler des centaines de professionnels : aide-soignante, infirmière, médecin, ou encore sage-femme, que ce soit en hôpital ou en libéral, dans le privé ou le public.

Le métier n'attire plus

"Le problème avec le Ségur de la santé, c'est qu'il est insuffisant, il ne concerne pas toutes les professions, comme les sages-femmes, explique Céline, infirmière libérale dans l'agglomération de Rouen. Si la question de la rémunération a été abordée, ce n'est pas la seule problématique. Il faut réformer plus que ça."

Celle qui a exercé longtemps au CHU connaît bien les difficultés de la profession : "Nos métiers n'attirent plus, beaucoup abandonnent et la crise de la Covid a fait ressortir des manques." Céline attend des politiques que la parole de ceux qui travaillent dans la santé soit écoutée et prise en compte dans les décisions pour "assurer un meilleur suivi des patients".

Un travail est à faire sur le système de santé en général, avec "un lien entre la médecine de ville et l'hôpital qui est parfois compliqué". "Il faut entamer des réflexions interdisciplinaires et être bien plus à l'écoute de ceux qui travaillent dans la santé", demande l'infirmière libérale, pour qui "l'argent n'est pas la solution à tout".

Le collectif compte rencontrer dans les prochaines semaines des élus de tous bords dans la région, pour échanger sur ces questions et les sensibiliser sur les problématiques du monde de la santé.