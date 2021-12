Buzz. Koh-Lanta : Dorian, incognito sur son lieu de travail

Sans son bandana d'aventurier, il est difficile pour certains de reconnaître les candidats de Koh-Lanta !

C'est ce qui s'est passé pour Dorian cette semaine. Le candidat, qui est contrôleur de train à Caen, a publié une photo sur son compte Twitter où l'on peut voir deux jeunes femmes, qu'il venait de contrôler, visionner le dernier épisode de Koh-Lanta, les 4 terres en replay. Mais ces dernières ne se sont pas aperçues que c'était bien lui qui était en train de les contrôler. "Quand les voyageurs te regardent en replay et ne calculent même pas que c'est toi qui les contrôles", a écrit l'aventurier sur sa publication. Et d'ajouter en légende : "J'existe en vrai je vous jure, ne soyez pas surpris de me croiser dans les trains."

Après ça, les prochains voyageurs caennais qui regardent l'émission risquent d'être plus attentifs !