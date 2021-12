Calvados. Expansion de la précarité : le Secours populaire lance l'alerte

A la suite du confinement, le nombre de bénéficiaires a très fortement augmenté au Secours populaire. "Nous avons vu l'impact de la pandémie très rapidement car, dès le lendemain du confinement, nous étions submergés par les demandes de ressources alimentaires", explique Nicolas Champion, secrétaire général du Secours populaire du Calvados. Perte de revenus importants, intérimaires sans emploi, près d'un Français sur trois s'est retrouvé dans une grande précarité pendant le confinement. "Nous avons eu 84 % d'augmentation de bénéficiaires sur le site de Mont coco à Caen, simplement pour de l'aide alimentaire", poursuit le secrétaire général. Puiser dans les stocks, trouver d'autres ressources, organiser plus de collectes pour pouvoir servir le plus grand nombre, c'est ce que l'association a dû faire tout au long de cette période. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires a considérablement diminué, mais reste tout de même important. "Nous aidons déjà actuellement 12 000 personnes dans le Calvados. D'ici la fin de l'année, nous en aurons 1 000 de plus", termine-t-il.