Cherbourg-en-Cotentin. Le port du masque obligatoire prolongé jusqu'au 31 octobre

Le port du masque obligatoire depuis le 19 août dans certaines rues piétonnes de Cherbourg-en-Cotentin, sur les marchés de plein air et aux abords de la gare, est prolongé jusqu'au 31 octobre, a annoncé ce mercredi 30 septembre la municipalité, en partenariat avec l'Agence régionale de santé et la préfecture de la Manche. Une obligation, de jour comme de nuit, pour les personnes de plus de 11 ans, excepté les joggeurs, cyclistes et les personnes en situation de handicap. En cas d'infraction, l'amende est de 135 euros et, en cas de récidive dans les quinze jours, de 1 500 euros. "Pour une meilleure lisibilité, le périmètre est étendu à la rue Gambetta, la rue des Tribunaux, la rue Albert-Mahieu, la rue au Blé et le boulevard Schuman", indique la Ville.

Les zones concernées sont les suivantes :

• Sur l'ensemble de Cherbourg-en-Cotentin :

Sur les marchés publics de plein air et toutes les manifestations ayant lieu sur la voie publique.

• Sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville :

- Les rues piétonnes : rues du Château, du Commerce, des Portes dont la Cour Marie ; rues Grande-Rue (entre la rue Boël-Meslin et rue du Commerce), des Fossés, Notre-Dame, au Fourdray, des Halles, Vastel (entre la rue Collard et le quai Alexandre III), esplanade de la Laïcité, rue Louis XVI (partie comprise entre l'entrée nord du parking de la place Divette et la rue Vastel), place de Gaulle, rue Maréchal-Foch (partie comprise entre l'entrée du parking Notre Dame et la rue des portes), rue Jean-Baptiste-Biard, place de la Révolution, place des Moulins, rues de la Paix et de l'Union.

S'ajoutent à cette liste, à compter du 1er octobre : rues Gambetta, des Tribunaux, Albert-Mahieu, au Blé, boulevard Robert-Schuman.

- Les rues piétonnisées les vendredis et samedis soir : rue du Port et rue Tour-Carrée, rue Boël-Meslin, rue Grande-Rue et rue Christine.

- La gare et ses abords immédiats.

• Sur la commune déléguée d'Équeurdreville-Hainneville : rues Gambetta et de la Paix.

• Sur la commune déléguée de Querqueville : rue Roger-Glinel.

• Sur la commune déléguée de Tourlaville : rue Général-Leclerc (du croisement rues du Bois/Bretonnière au croisement rues Etienne Dolet/Ernest Renan), rues Gambetta et du Général de Gaulle (partie commerçante place des Résistants jusqu'à la boulangerie Langlois).