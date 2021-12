Caen. Rhume, grippe, Covid-19… La difficile distinction pour les médecins

Les virus sont de retour ! Nez qui coule, toux, maux de gorge… La période d'automne est toujours propice au développement des rhumes et grippes, mais cette année, s'ajoute la Covid-19. Les symptômes entre ces différents virus sont parfois similaires, c'est pourquoi il peut être difficile pour les médecins généralistes de les différencier. "On peut avoir une perte du goût ou de l'odorat en ayant une rhinopharyngite, mais c'est aussi un symptôme du coronavirus. Le seul moyen de savoir si c'est le coronavirus ou non, c'est le test", explique Marie Dupart*, médecin en remplacement dans le Calvados et la Manche.

"Les patients sont parfois réticents à faire le test" Impossible de lire le son.

Alors, faut-il prescrire de façon systématique un test PCR par précaution ? "Chez les adultes, oui. Chez les enfants, c'est difficile pour eux de répondre à notre interrogatoire Covid-19. C'est un public qui, en plus, a des rhumes très fréquemment. Quand c'est possible, on oriente les parents à les garder en isolement pendant sept jours plutôt que de faire le test." De manière, aussi, à désengorger les drives de dépistage et les laboratoires.

"On ne prescrit pas le test systématiquement pour les enfants" Impossible de lire le son.

*Nom d'emprunt