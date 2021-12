Seine-Maritime. Ferrero confirme des investissements importants aux portes de Rouen

Ferrero et la Seine-Maritime, c'est une histoire faite pour durer. Le mardi 29 septembre, l'industriel a confirmé par voie de communiqué de gros investissements déjà annoncés il y a quelques mois. Comme une preuve que la crise sanitaire n'a pas de prise sur les ventes du groupe italien en France.

42 millions d'euros d'investissements

Dans son usine de Villers-Écalles, au nord de Rouen, qui produit le Nutella et les Kinder Bueno, l'entreprise confirme une enveloppe de 10 millions d'euros pour poursuivre "la modernisation" de l'outil de production. Deux autres millions d'euros seront consacrés "à la rénovation du siège social de Mont-Saint-Aignan".

Mais le plus gros effort financier concerne la future plateforme logistique de Criquebeuf-sur-Seine, où Ferrero va investir 30 millions d'euros pour un ensemble de 36 000 m2 avec une "capacité de stockage de 45 000 palettes". Idéalement situé au pied de l'A 13, ce nouvel outil accueillera 70 employés et remplacera les plateformes déjà existantes près de Rouen et dans l'Aube.

La livraison de ce chantier est prévue pour la fin d'année 2021, alors que les travaux devraient commencer en novembre prochain.