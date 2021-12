Football (Ligue 2). Duel d'ex-pensionnaires de Ligue 1 pour retrouver le bon chemin 

Après un match nul contre Chambly et une défaite à Valenciennes, l'enchaînement du SMC devient moins reluisant. "Il faut qu'on progresse sur notre animation offensive, être plus pertinents dans ce que l'on fait et dans cette force de caractère dont on doit faire preuve devant le but", a auguré Pascal Dupraz avant de préparer la réception d'Amiens. S'il était déçu de la pauvre copie rendue contre Chambly, le technicien Malherbiste a en revanche salué le comportement de son groupe à Valenciennes. Un soutien qui ne doit cependant pas masquer le "manque de discernement, le déchet par excès de précipitation" qui ont conduit les Normands à ne jamais revenir après avoir encaissé un but d'entrée de jeu face à un adversaire regroupé et jouant le contre. Cette stratégie adverse, les Caennais vont devoir la contrecarrer car Amiens va très probablement l'adopter à d'Ornano. Pascal Dupraz sait qu'en retrouvant le succès samedi 3 octobre, son SMC resterait dans les bonnes eaux de L1. Dans le cas contraire, le milieu de tableau deviendrait le quotidien. Et de cela, personne n'en veut.