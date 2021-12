Sénatoriales. Un sénateur de plus pour la droite en Seine-Maritime face aux socialistes

Satisfaction pour la liste de la droite et du centre lors des élections sénatoriales, dimanche 27 septembre, en Seine-Maritime, qui a décroché un siège supplémentaire.

Un siège socialiste et un communiste

Agnès Canayer, Pascal Martin et Catherine Morin-Dessailly sont ainsi réélus pour six ans et Patrick Chauvet, maire de la commune nouvelle de Buchy, va donc faire son entrée au Palais du Luxembourg. La liste "La Seine-Maritime, une passion commune" a enregistré 1 423 voix (46,78% des suffrages). Déception pour la liste "Nos communes sont notre force" qui perd un siège avec 707 voix (23,24% des suffrages). Si Didier Marie est réélu, Nelly Tocqueville ne siégera plus sur les bancs du Sénat. Enfin, Céline Brulin, qui mène la liste communiste "Mettons la commune au cœur de la République" a été réélue avec 525 voix (17,26%).

Les autres résultats : "Écologie et solidarité pour nos communes" 234 voix (7,69%), "Liste localiste présentée le Rassemblement National pour le rééquilibrage territorial" 89 voix (2,93%), "Liberté égalité ruralité" 40 voix (1,31%) et "La République des territoires" 24 voix (0,79%).