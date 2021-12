Calvados. Sénatoriales 2020 : les trois sortants réélus

Continuité, c'est le mot qui résume les résultats des élections sénatoriales dans le Calvados, dimanche 27 septembre. Les grands électeurs ont réélu les trois sortants, pour un mandat de six ans.

C'est la liste Unis pour le Calvados, emmenée par la centriste Sonia de la Provôté, qui arrive en tête avec 45,5% des suffrages. "Une reconnaissance du travail accompli et une forme de confiance, estime l'élue caennaise, qui avait succédé à Jean-Léonce Dupont en 2017. Cette période est particulière, il y a une urgence absolue à rééquilibrer les pouvoirs locaux avec le pouvoir central". En seconde position, avec 26% des voix, on trouve la liste Le Calvados Ensemble ! emmenée par Corinne Féret. La socialiste a salué l'union avec les écologistes et les communistes. "Je poursuis mon travail de porte-voix des élus du Calvados. Ils ont été indispensables ces dernières semaines, il faut le dire plus fortement".

Le président du conseil départemental Jean-Léonce Dupont (à gauche) a félicité Sonia de la Provôté, qui lui avait succédé en 2017 au Sénat, et Pascal Allizard, réélu également. - Célia Caradec

Le troisième élu est Pascal Allizard (LR), qui figure sur la liste de Sonia de la Provôté. "La stratégie de l'union était la bonne".

Il remarque cependant l'impact de la candidature de Pascal Sérard, soutenu par la majorité présidentielle, sur le score de la droite et du centre.

Les résultats en détail :

- Pascal Sérard, Renaissance des territoires : 314 voix - 15,46%

- Franck Guéguéniat, Pour nos territoires, une autre voix : 84 voix - 4,14%

- Sonia de la Provôté, Unis pour le Calvados : 925 voix - 45,54%

- Xavier Le Coutour, Travailler avec tous ! : 74 voix - 3,64%

- Bruno Hirout, Parti de la France : 21 voix - 1,03%

- Corinne Féret : Le Calvados ensemble ! : 533 voix - 26,24%

- Emmanuel Norbert-Couade, Rassemblement national : 80 voix - 3,94%