Bagarre mortelle à la sortie d'une discothèque

On ne sait pas encore ce qui a causé cette bagarre à la sortie de la boîte de nuit, le Palace, située rue Malherbe à Rouen. Il est 5h40, dimanche 9 septembre, lorsqu'une querelle éclate entre deux hommes à la sortie de cette discothèque.

Le premier frappe le second qui s'écroule inconscient et meurt un peu plus tard. La victime était âgée de 22 ans et vivait à Déville-lès-Rouen. L'homme qui l'a frappé, âgé de 23 ans, et originaire d'Etrepagny. Arrêté, il a été placé immédiatement en garde-à-vue.