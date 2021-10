Rixe à Rouen : coup de couteau à l'abdomen, il est entre la vie et la mort

Il est une 1 h 15 du matin dimanche 15 décembre quand une bande de jeunes arrive rue Georges d'Amboise. Ils se retrouvent face à un autre groupe. De part et d'autres, beaucoup des protagonistes sont ivres.

La rencontre dégénère vite en altercation et l'un des habitants de la rue, un homme de 23 ans, assène un coup de couteau dans l'adbomen de l'un de ses vis-à-vis. Ce dernier, un homme de 29 ans, est gravement blessé, transporté à l'hôpital, où son pronostic vital est engagé.

Si on ignore encore la cause de l'altercation, l'agresseur a été placé en garde-à-vue puis déféré auprès du tribunal ce lundi 16 décembre dans le cadre d'une ouverture d'une information judiciaire pour coups et blessures avec armes. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la Sûreté Départementale.