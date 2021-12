Seine-Maritime. Covid-19 : le détail des mesures en zone rouge et zone d'alerte renforcée

Rassemblements, fermetures des bars, des salles de sport... Le préfet de Seine-Maritime a précisé aujourd'hui les nouvelles mesures de précaution prises face à l'épidémie de Covid-19 dans le département, placé en zone rouge, et plus particulièrement dans la Métropole Rouen Normandie (MRN), placée en zone d'alerte renforcée. Ces nouvelles mesures se justifient par une circulation importante du virus. Le taux d'incidence au 18 septembre est de 111,4 cas pour 100 000 habitants dans le département et de 150,4 cas pour 100 000 habitants dans l'agglomération rouennaise. Toutes les mesures seront en vigueur jusqu'au samedi 10 octobre inclus.

À partir du samedi 26 septembre

Les événements qui rassemblement plus de 1 000 personnes sont interdits dans les lieux ouverts au public dans tout le département. La jauge était à 5 000 personnes jusqu'à maintenant.

Dans 19 communes de la Métropole Rouen Normandie (voir ci-dessous), les activités physiques sportives sont interdites dans les établissements sportifs couverts privés et publics :

Les salles de sport, salles de fitness, gymnases sont donc concernés. Les piscines couvertes sont également fermées. Des dérogations sont prévues, notamment pour les groupes scolaires ou les sportifs de haut niveau. La musique amplifiée est aussi interdite sur la voie publique et dans les bars.

À partir du lundi 28 septembre

Dans tout le département de Seine-Maritime, les rassemblements festifs et familiaux organisés dans un établissement recevant du public sont limités à 30 personnes (hors 19 communes de la MRN). Pour les autres types de rassemblements, dont ceux organisés par les associations notamment, les organisateurs doivent prévoir un protocole sanitaire strict. Les buvettes des établissements sportifs et des stades devront être fermées, sauf lors des événements sportifs professionnels. L'heure de fermeture des bars reste fixée à minuit.

Dans 19 communes du cœur de la Métropole Rouen Normandie, l'heure des fermetures des bars est fixée à 22 h. La mesure ne concerne pas les restaurants. Les rassemblements dans l'espace public de plus de 10 personnes sont interdits. Des exceptions sont prévues pour les manifestations revendicatives, les rassemblements professionnels, les services de transport de voyageurs, les cérémonies funéraires ou encore les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle. Les brocantes et vide-greniers sont également interdits. Les marchés restent en revanche autorisés dans le strict respect d'un protocole sanitaire et sans regroupement localisé de plus de 10 personnes.

Toujours dans les 19 communes de la MRN, les rassemblements festifs et familiaux organisés dans un établissement recevant du public sont interdits.

Les 19 communes de la MRN concernées :