Rouen. Lubrizol : la Métropole prend ses propres mesures face au risque industriel

"L'action de l'État, c'est trop peu et trop tard." Quelques heures avant la visite des ministres Gérald Darmanin et Barbara Pompili, le jeudi 24 septembre, Nicolas Mayer-Rossignol affichait son exaspération. À quelques jours de l'anniversaire de la catastrophe de Lubrizol - et avant les annonces gouvernementales dont il ignorait le contenu comme le grand public - le président de la Métropole Rouen Normandie a maintenu sa conférence de presse et présenté ses propres pistes de travail, pour améliorer la gestion du risque industriel dans l'agglomération.

Financer les études indépendantes

Même si le ministre de l'Intérieur a depuis annoncé le déploiement du cell broadcast courant 2021, ce système qui permet d'envoyer des notifications sur tous les smartphones d'une zone et ce sans inscription, "NMR" veut utiliser tous les moyens possibles pour alerter plus vite la population en cas de danger, comme les réseaux sociaux ou la plateforme internet Allô industrie. "Je suis désolé, mais les sirènes de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas au niveau de ce que l'on est en droit d'attendre en 2020."

Sur un autre volet, tout en dénonçant un manque de transparence de la part des services de l'État, le président veut que la Métropole puisse aider la commande d'études indépendantes. "Si elles veulent les financer, aujourd'hui, les associations n'ont pas les moyens, donc on va les aider", promet Nicolas Mayer-Rossignol, qui envisage des subventions pour ces collectifs citoyens souvent composés de riverains et de victimes du sinistre.

Améliorer l'accueil des gens du voyage

Parmi les victimes de l'incendie, les gens du voyage ont parfois été laissés de côté, de l'aveu même du nouveau maire de Rouen. Particulièrement ceux qui s'étaient installés sur l'aire d'accueil voisine de l'usine qui a en partie brûlé en septembre 2019. "Ce n'est pas digne, donc nous allons à terme fermer ce site, mais nous allons évidemment chercher des alternatives pour accueillir ailleurs les gens du voyage", annonce-t-il, sans en dire plus sur le calendrier de ce projet.

Enfin, concernant l'image écornée de la Métropole, son nouveau président assure qu'il veut transformer cette force en faiblesse : "Il faut en faire un levier d'attractivité et d'emploi, en attirant les compétences, les entreprises qui travaillent par exemple sur la dépollution des sols, les chercheurs…" Là encore, les détails de son argumentaire et les moyens déployés restent à définir.