Icône de la chanson française, Juliette Gréco est morte

France-Monde. Icône de la chanson française, Juliette Gréco est morte mercredi à l'âge de 93 ans après plus de 60 années d'une carrière où elle a interprété les textes des plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg.