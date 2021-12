Calvados. Départementales 2021 : une alliance PS-EELV dans plusieurs cantons

Caen I, Caen II, Caen III, Caen IV, Caen V, Ouistreham, Troarn, Hérouville et Bayeux. Dans ces cantons du Calvados, le Parti socialiste et Europe-écologie Les Verts annoncent mercredi 23 septembre qu'ils présenteront des candidatures communes ou soutiendront des "candidatures de rassemblement" aux élections départementales de 2021.

Les deux partis politiques indiquent vouloir porter un "projet fédérateur écologique, solidaire et citoyen", dans la continuité de leur alliance pour les élections sénatoriales. "Nous avons la conviction que seule une coalition résolument engagée en faveur de la transition écologique et solidaire permettra de construire 'un monde d'après' à même de protéger les plus fragiles, tout en adaptant notre territoire", indiquent dans un communiqué commun Francis Joly, co-animateur départemental d'EELV et Gilles Déterville, 1er secrétaire fédéral du PS. Ils ajoutent que d'autres annonces interviendront, pour "travailler à un rassemblement aussi large et aussi solide que possible".