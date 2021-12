A peine achevé, le Tour de France de nouveau confronté au soupçon du dopage

Au cours de cette enquête dirigée par le parquet de Marseille au titre du pôle santé publique et visant "une petite partie des coureurs" de l'équipe, ont été découverts "de nombreux produits de santé dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante", a précisé la procureure de Marseille, Dominique Laurens.

Deux gardes à vue étaient en cours lundi, dans l'entourage d'un coureur, a ajouté la magistrate, sans préciser l'identité des personnes entendues par les enquêteurs. Selon Le Parisien, il s'agit d'un médecin et d'un kinésithérapeute.

Pour remplacer son médecin titulaire absent pour raisons de santé, l'équipe avait exceptionnellement fait appel pour le Tour de France à un Colombien, compatriote de son leader Nairo Quintana, relève-t-on dans l'entourage de l'équipe sans préciser si ce praticien est un des gardés à vue.

Sollicité par l'AFP à propos de ces investigations menées par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), le manager général de l'équipe bretonne Emmanuel Hubert n'a pas fait de commentaire.

Selon des précisions fournies à l'AFP par une source proche du dossier et confirmant des informations du Journal du Dimanche et de L'Equipe, une perquisition menée par l'OCLAESP visant plusieurs coureurs de l'équipe, dont le Colombien Dayer Quintana, le frère de Nairo, et des membres de l'équipe médicale, a été menée.

Cette perquisition, selon les deux journaux, a eu lieu mercredi près de Méribel (Savoie).

Accent colombien

L'enquête a été ouverte sur des chefs "d'administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive, aide à l'utilisation et incitation à l'usage de de substance ou méthode interdite aux sportifs, transport et détention de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale", a aussi précisé Mme Laurens, rappelant que la peine encourue était de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

Cette affaire est la première notable depuis plusieurs années sur le Tour de France, après de longues années marquées par des descentes de police pendant l'épreuve depuis l'affaire Festina en 1998.

Parmi les dernières en date, l'intervention lors d'une journée de repos du Tour 2012 visant Rémy Di Grégorio, mais aussi des perquisitions systématiques de l'OCLAESP à chaque annonce de contrôle antidopage positif, notamment celui du Luxembourgeois Frank Schleck en 2012.

Arkéa-Samsic a pris un accent colombien lors de la dernière intersaison en recrutant Nairo Quintana comme leader mais aussi d'autres coureurs, notamment Winner Anacona et Dayer Quintana, le frère cadet de Nairo.

L'équipe est l'héritière en ligne directe de la formation appelée Bretagne puis Fortuneo. Elle a pris une dimension supplémentaire ces dernières années en faisant signer pour 2018 Warren Barguil, qui venait de réaliser un Tour de France remarquable (deux étapes de montagne, maillot à pois de meilleur grimpeur) puis fin 2019 Nairo Quintana, trois fois présent sur le podium du Tour dans le passé.

Si Nairo Quintana s'est monté très performant en début d'année, jusqu'à sa victoire dans l'étape-reine de Paris-Nice, il s'est situé nettement en retrait dans le Tour. Pris dans une chute lors de la 13e étape arrivant au Puy Mary, il a terminé la course dans l'anonymat, à la 17e place, à plus d'une heure du vainqueur, le Slovène Tadej Pogacar.

Pour sa part, Dayer Quintana, qui participait pour la première fois au Tour, s'est classé 95e.