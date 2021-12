Normandie. Covid-19 : le Calvados désormais en zone rouge

Samedi 19 septembre, la préfecture du Calvados annonçait le passage du département en zone rouge face à l'épidémie de coronavirus. Il est désormais considéré comme étant une zone active du virus, tout comme la Seine-Maritime et l'Eure. Les indicateurs sanitaires sont mauvais : le taux d'incidence, soit le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, dépasse la valeur de 50, considérée comme étant le seuil d'alerte. Sur les 163 personnes hospitalisées en Normandie, vingt personnes le sont dans le Calvados, dont quatre sont en réanimation. Quatre clusters ont également été identifiés : un en EHPAD, un en milieu professionnel et deux familiaux.

Des mesures pour éviter l'expansion de l'épidémie

Les bars ne seront pas fermés à Caen, le préfet a annoncé la volonté de dé-densifier les rues Ecuyère et Arcisse-de-Caumont, très fréquentées, notamment le jeudi soir. Dans la soirée, des agents de la sécurité civile circulent pour informer les passants et les inviter à ne pas se rassembler en trop grand nombre. Les propriétaires de bars, quant à eux, appliquent les recommandations proposées par les autorités : respect des gestes barrières, clients installés et non debout, régulation de la clientèle… Autre mesure pour éviter l'expansion de l'épidémie, l'interdiction de se rendre sur les pelouses du château de Caen entre 18 heures et 6 heures. Plus question de s'y rendre pour un pique-nique ou un apéritif entre amis. Les pelouses et plantations situées à l'intérieur et à l'extérieur des remparts sont concernées, mais également celles situées entre les rues de Geôle, Montoir Poissonnerie, avenue de la Libération, rue du Vaugueux et la rue des Fossés du Château, au moins jusqu'au 31 décembre. Le port du masque est obligatoire dans le château et aux abords de la gare de Caen.