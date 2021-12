Bonne table près de Rouen. L'Addition ne soustrait pas la qualité

Il fallait bien s'y attendre, en se situant entre une zone commerciale et les nombreux bureaux de la Plaine de la ronce, à Isneauville. Depuis quatre ans, L'Addition voit défiler chaque midi des clients heureux de retrouver une cuisine de qualité, mais qui sont également pressés de retourner au travail. Alors, Sabine Laheurte et ses employés s'efforcent de proposer "un bon moment de détente, même en peu de temps". Côté cuisine, la philosophie des lieux est de faire honneur aux classiques des bistrots français, "comme les rognons de veau ou l'entrecôte, qui sont très demandés". "Ici, vous ne trouverez pas de burgers ou de pizzas", résume la cogérante, qui est également fière de se fournir autant que possible chez des producteurs locaux.

Service ultra-rapide et plats goûteux

Alors que je m'installe sur la jolie terrasse extérieure, dans un agréable rayon de soleil de fin d'été, le restaurant commence effectivement à se remplir très vite, à l'heure où les bureaux se vident. Après un rapide coup d'œil à la carte, j'opte finalement pour l'un des plats du jour, à l'ardoise. La promesse de la rapidité est tenue, puisque seulement quelques minutes plus tard, c'est une belle cuisse de canard confite qui arrive devant moi avec deux pommes de terre au four. La viande est fondante et pleine de saveur et la qualité de la cuisson est bluffante pour un service aussi efficace. Avec une petite crème de poivrons du plus bel effet et des pommes de terre parfaitement cuites, il n'y a rien à redire.

L'ensemble est copieux, mais pas suffisant pour que je boude la carte des desserts. Et je ne regrette pas du tout ce petit plaisir coupable, car la crème brûlée est excellente et caramélisée juste comme je l'aime. Pour un déjeuner à 17,50 €, l'adresse est à conseiller à tous les pressés de la fourchette qui ne veulent pas pour autant laisser le goût et la qualité de côté.

Pratique. L'Addition, au 509 contre-allée de la route de Neufchâtel, à Isneauville. Tél 02 35 60 86 32