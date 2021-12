[Vidéos] Vivement le week-end. Tendance Ouest en direct du phare de Carteret

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui ont lieu les samedi 19 et dimanche 20 septembre, la radio Tendance Ouest s'est installée dans le phare de Carteret, qui ouvre ses portes au public, et propose même des visites nocturnes le samedi soir. Pour le troisième épisode de l'émission Vivement le week-end, découvrez en direct le patrimoine exceptionnel de ce site, situé à plus de 85 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Adeline Fressard est chargée de mission au phare de Carteret, c'est elle qui propose des visites guidées au public. Elle nous en dit plus sur son histoire. Jean Leparmentier se souvient. Il avait 13 ans lorsqu'il y a habité. Son père était le gardien du phare de 1942, pendant la guerre, à 1964.

La Grotte du Dragon ou celle des Sirènes se cachent sous le phare de Carteret. Didier Lecoeur, guide conférencier et chargé de mission au CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) du Cotentin, nous conte ses légendes.

Visites nocturnes le samedi 19 septembre. Réservation à l'office de tourisme du Cotentin : 02 33 04 90 58 En septembre : ouvert du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 h 30