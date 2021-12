Caen. Les secteurs de l'événementiel et du spectacle lancent "l'alerte rouge"

Une "alerte rouge" a été lancée mercredi 16 septembre et sera renouvelée ce jeudi 17 septembre, à Caen. Elle consiste à illuminer en rouge la façade de l'abbaye aux Dames de Caen. Cette opération, à dimension nationale, est portée par le Synpase, qui représente les entreprises prestataires techniques du secteur de l'événementiel, de la culture et du spectacle. Elles veulent interpeller les pouvoirs publics sur la difficulté de poursuivre leur activité en raison du confinement et de la crise sanitaire. "L'objectif est de demander la mise en place d'un plan de soutien spécifique à nos métiers. Malgré les aides substantielles qui nous ont été accordées (...), les entreprises de prestataires techniques sont en grave danger car leur activité ne va pas redémarrer avant de longs mois", indique la présidente Frédérica Legeard-Lemée. "Alerte rouge" aura lieu du 14 au 20 septembre partout en France, avec plus de 300 entreprises mobilisées. En Normandie, elle se maintient toute la semaine à la Maison du Département à Saint Lô et à la Fontaine Mouchel à Cherbourg.