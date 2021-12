Caen. Gérard Fromanger annonce la couleur au musée des Beaux-Arts

Dans le cadre de Normandie Impressionniste 2020, le peintre français Gérard Fromanger s'invite au musée des Beaux-Arts de Caen avec son exposition "Annoncez la couleur !". Le samedi 12 décembre, une centaine de Caennais ont répondu présent au vernissage et ont pu rencontrer l'artiste, en compagnie du maire de la ville, Joël Bruneau.

Particulièrement attaché à la Normandie où il a grandi, Gérard Fromanger est l'un des plus grands représentants de la Figure Narrative, un mouvement artistique apparu dans les années 60, en opposition aux mouvements contemporains du nouveau réalisme. À 81 ans, il s'affirme toujours comme un artiste engagé et "ancré dans le monde".

Des scènes quotidiennes et banales aux grands rassemblements de mai 68 qui ont marqué l'histoire, l'exposition "Annoncez la couleur !" rend hommage aux villes, à leurs mouvements et à leurs habitants, à travers une soixantaine d'œuvres créées entre 1966 et 2018.

Le pouvoir de la rue

Saisi par "son souffle et sa beauté", Gérard Fromanger choisit comme ligne de mire le spectacle de rue : on retrouve dans ses tableaux des piétons anonymes évoluant dans le décor des grandes villes, une foule colorée dans un flux incessant. Ces personnages font partie intégrante du monde chromatique bien singulier de l'artiste : "les gens sont devenus mes thèmes et sont entrés dans mes tableaux. Ce sont surtout les passants qui sont importants. Une rue vide est sans intérêt pour moi", nuance-t-il.

Marqué par les événements de mai 68, auxquels il prend une large part en co-fondant l'Atelier populaire des Beaux-Arts de Paris, il est convaincu que la rue peut changer le monde. "Elle a un pouvoir de contestation radicale. C'est l'endroit où les intermédiaires ne servent plus à rien et où le peuple peut affirmer sa résistance. Parfois, ça se termine mal, parfois, ça a du bon. Mais en tout cas, elle signale au monde entier que quelque chose ne va pas", affirme-t-il.

Une explosion de couleurs

L'exposition porte bien son nom : la couleur saute aux yeux dans les créations du peintre. Gérard Fromanger décline depuis près de 50 ans une stratégie fondée sur la quadrichromie (bleu, rouge, jaune auxquels s'ajoute le noir). Avec elle, il revisite les grands genres de la peinture : scènes d'histoire, paysages, portraits. "La couleur est présente depuis un certain temps dans mes œuvres. Elle est ma constante. Celle d'Einstein, c'est la vitesse de la lumière. Il s'appuie sur elle pour expliquer l'espace et le temps. La mienne, c'est la couleur. Je l'utilise pour raconter notre monde", explique le peintre. Une exposition surprenante à ne pas manquer, jusqu'au dimanche 3 janvier 2021.

Pratique. "Annoncez la couleur !" Du samedi 12 septembre au dimanche 3 janvier, au musée des Beaux-Arts de Caen. Salles XXe - XXIe siècle. 02 31 30 47 70. 5 €. Gratuit pour les -26 ans.