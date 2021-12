Seine-Maritime. Législatives (5e circonscription) : Jean-Cyril Montier pour le RN

Huit candidats sont en lice pour l'élection législative partielle de la 5e circonscription de la Seine-Maritime dont le premier tour a lieu ce dimanche 20 septembre.

Jean-Cyril Montier est candidat pour le Rassemblement national (RN). L'homme de 31 ans est paysagiste, conseiller municipal d'opposition depuis mars dernier à Port-Jérôme-sur-Seine. C'est également le responsable départemental et régional des jeunes du RN. Parmi ses axes de campagne : l'écologie avec la transformation de la zone industrielle de Port-Jérôme et bien sûr la sécurité. Il met aussi en avant la démocratie (référendum d'initiative citoyenne), l'immigration (contrôle des frontières) et la fiscalité (baisse des impôts).

Cette élection partielle est considérée par Jean-Cyril Montier comme une véritable opportunité. "Il n'y a pas de tête qui se dégage. Le clivage gauche/droite n'existe plus. Il y a une vraie chance." Entre la présence sur les marchés, du porte à porte, du "boitage" et une présence sur les réseaux sociaux, le candidat espère mobiliser son électorat et l'inciter à voter.

