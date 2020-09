Seine-Maritime. Huit candidats en lice pour devenir député de la 5e circonscription

Trois mois après le second tour des municipales, les électeurs de la 5e circonscription de la Seine-Maritime (dont les secteurs de Barentin, Pavilly, Notre-Dame-de-Bondeville et Duclair) sont à nouveau appelés aux urnes dimanche 20 septembre pour des élections législatives partielles.

Un poste convoité

En cause : l'abandon du siège de député par Christophe Bouillon, devenu maire de Barentin puis le refus de son suppléant de siéger à sa place, Bastien Coriton préférant rester à la tête de la ville de Rives-en-Seine. Huit candidats se présentent pour ce poste (dans l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux) : Gérard Leseul (PS, soutenu par Christophe Bouillon), Jean-Christophe Loutre (UPR), Auban Al Jiboury (EELV et Génération.s), Maxime Da Silva (La France insoumise), Valérie Foissey (Lutte ouvrière), Jean-Cyril Montier (RN), Patricia Lhoir (majorité présidentielle) et Michel Allais (Les Républicains et Nouveau centre).

En cas de second tour, les électeurs devront retourner aux urnes dimanche 27 septembre.