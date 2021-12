Seine-Maritime. Cinq ans après, quel bilan pour l'A 150 entre Yvetot et Barentin ?

Il y a cinq ans, l'autoroute A 150 entrait en service entre Yvetot et Barentin. Dans un communiqué, le concessionnaire Albéa souligne l'augmentation de près de 58 % de la fréquentation entre 2015 et 2020.

Fréquentée en semaine

Près de 9 000 voitures et un peu plus de 700 camions empruntent chaque jour l'autoroute, d'après des chiffres enregistrés en 2019. Dans le détail, concernant les voitures, Albéa précise : "Une forte augmentation, de 18,8 % entre 2015 et 2016, puis de 10,3 % entre 2016 et 2017. Entre 2017 et 2018, elle a été de 7,3 % et de 12,2 % entre 2018 et 2019."

Cette fréquentation est plus forte en semaine que le week-end, ce qui "indique que l'A 150 constitue pour nombre d'utilisateurs un axe régulier domicile-travail ou un parcours privilégié par les professionnels", poursuit le concessionnaire.

Un abonnement domicile-travail est d'ailleurs proposé, permettant une réduction du coût du péage allant jusqu'à 40 % pour les particuliers qui utilisent régulièrement l'A 150. L'offre a été étendue à l'A 29, en lien avec la SAPN, entre Yvetot et Le Havre.