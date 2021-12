Immobilier. Rachat de crédit : dans quel cas et pour quel intérêt ?

Faire racheter ou renégocier son crédit immobilier peut rejoindre plusieurs objectifs. Idéalement, il permet au global un gain d'argent, en réduisant le montant des mensualités, le nombre d'années, ou les deux. En cas de coup dur, il peut aussi s'agir de rallonger le crédit pour diminuer les mensualités et se dégager une marge de manœuvre financière. Consulter un courtier peut permettre d'avoir une analyse complète de votre situation pour savoir sur quel point insister. "Plus la durée résiduelle est longue, plus cela peut permettre de réaliser des économies", explique Éric Genin, courtier pour Immoprêt.

Ne pas négliger l'assurance

Cela dépend toutefois de plusieurs facteurs, comme les conditions de taux ou les conditions d'assurance qui ont été obtenues. Le professionnel est, lui, soumis à un devoir de conseil et doit informer son client sur la pertinence de sa démarche. "Tout d'abord, nous allons chiffrer le coût résiduel du prêt et le comparer aux meilleures offres en vigueur afin d'indiquer les économies possibles. Ensuite, nous allons affiner la démarche avec lui en fonction de sa durée prévisionnelle de détention du bien", explique le professionnel. C'est l'évolution des taux qui va principalement permettre d'obtenir des renégociations intéressantes. Une hausse des revenus de plus d'un tiers peut aussi légitimer la démarche. La renégociation de l'assurance peut aussi permettre de réaliser des économies importantes. Est-ce une assurance bancaire ? Une assurance extérieure ? Plusieurs facteurs peuvent jouer sur son coût. "La différence peut-être du simple au double en fonction de l'âge ou de la situation professionnelle par exemple", assure Éric Genin. Enfin, la restructuration de crédit permet de regrouper, par exemple, un crédit immobilier, un crédit auto et un crédit à la consommation dans le but de diminuer les mensualités.