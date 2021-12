Seine-Maritime. Législatives (5e circonscription) : Maxime Da Silva pour LFI et le PCF

Huit candidats sont en lice pour l'élection législative partielle de la 5e circonscription de la Seine-Maritime dont le premier tour a lieu ce dimanche 20 septembre.

Renforcer l'opposition

Maxime Da Silva se présente sous l'étiquette de la France insoumise, du Parti communiste et du Parti de gauche notamment. Âgé de 27 ans, cet assistant parlementaire voit dans cette élection "l'occasion de porter des propositions pour la solidarité, pour l'écologie, pour la démocratie à l'Assemblée. On a l'occasion également de renforcer l'opposition à Emmanuel Macron".

Le candidat met en avant l'écoute qu'il a mise en place depuis plusieurs mois auprès des électeurs de la circonscription : "Il faut aller voir les gens, donc on travaillera avec les associations, avec les salariés, avec les syndicalistes pour voir comment on peut améliorer leurs conditions de travail, comment on peut protéger leurs emplois, comment on peut mener le combat avec eux pour une augmentation des salaires."

