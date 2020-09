Saint-Lô. Les Rendez-Vous Soniques s'adaptent à la Covid-19 pour se maintenir

Le festival Les Rendez-Vous Soniques aura lieu du 9 au 14 novembre prochain. À deux mois de l'événement, les organisateurs ont annoncé plusieurs mesures pour se conformer aux règles sanitaires en vigueur en cette période de pandémie de Covid-19. L'ensemble des spectacles prévus dans plusieurs lieux de la ville aura lieu en configuration assise.

Dionysos reporté

Le concert de Dionysos, prévu le 12 novembre au parc des expositions, est reprogrammé au 10 avril 2021 au Normandy. Les billets déjà achetés restent valables. Pour ceux qui souhaiteraient se faire rembourser, c'est possible jusqu'au 12 novembre, en point de vente.

Biolay et Pomme au Parc expo

Les deux concerts prévus au Normandy, celui de Benjamin Biolay et celui de Pomme, auront finalement lieu au Parc des expositions, en configuration assise. L'ensemble des billets déjà achetés restent valables. Des places sont encore disponibles.

La soirée du vendredi 13 annulée

La soirée-concert du vendredi 13 novembre, regroupant Dub inc et Naâman au Parc des expositions est tout bonnement annulée. Les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser. Ils ont jusqu'au 13 novembre. Rendez-vous en point de vente.

Ben Mazué double la mise

C'est la seule "vraie" bonne nouvelle. Le concert de Ben Mazué, le 12 novembre au théâtre de Saint-Lô, étant complet, un second concert avec l'artiste a été programmé le lendemain, au même endroit et à la même heure. Les billets sont d'ores et déjà disponibles dans les points de vente habituels.

L'ensemble de la programmation sera dévoilé le mardi 22 septembre.