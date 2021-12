Seine-Maritime. Législatives (5e circonscription) : Auban Al Jiboury pour EELV

Huit candidats sont en lice pour l'élection législative partielle de la 5e circonscription de la Seine-Maritime, dont le premier tour a lieu ce dimanche 20 septembre.

L'écologie pour protéger

Auban Al Jiboury se présente sous les étiquettes d'Europe-écologie Les Verts (EELV), Génération.s et le Parti radical de gauche (PRG). À 29 ans, ce chargé d'étude pour un syndicat de bassin versant souhaite "une écologie qui va protéger tous et toutes". Loin l'idée de défendre une "écologie punitive", mais plutôt "quelque chose qui peut être porteur, source de travail, d'emploi, d'avenir, quelque chose qui va préserver l'environnement, la sécurité et la santé des gens".

Concernant des zones industrielles comme celle de Port-Jérome, Auban Al Jiboury se veut "honnête" et indique que "la transition ne va pas se faire du jour au lendemain". "Ça peut être un accompagnement qui peut être fait via l'Assemblée [...] pour encourager ces industries à être beaucoup plus sécurisées pour ne pas avoir de nouveau de situation comme Lubrizol."

