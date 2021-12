F1: Hamilton sort du chaos en Toscane, à une longueur du record de Schumacher

Valtteri Bottas (Mercedes) et Alexander Albon (Red Bull) complètent le podium sur cette piste qui n'avait encore jamais accueilli un GP de F1, en 70 ans d'histoire. Il s'agit du premier podium pour le jeune Thaïlandais, pour son 24e départ.

Au terme d'une course marquée par deux interruptions en raison d'accidents et de nombreux abandons, dont Max Verstappen (Red Bull), le seul rival constant de Mercedes, et Pierre Gasly (Alpha Tauri), le vainqueur surprise du dernier GP à Monza il y a une semaine.

Avec cette 6e victoire en 2020, en neuf manches, le sextuple champion du monde britannique porte son avance à 52 points sur Bottas au classement du Championnat du monde.

Les Ferrari, qui célébraient le 1000e GP de la Scuderia ce week-end, font partie des 12 monoplaces ayant réussi à franchir la ligne d'arrivée au Mugello, cette piste "à l'ancienne" que les pilotes ont beaucoup appréciée. Mais Charles Leclerc, parti 5e, ne s'est classé que 8e, et Sebastian Vettel 10e.

Daniel Ricciardo a réussi a placer sa Renault au 4e rang, au terme d'un dernier "sprint" de 13 tours faisant suite au 3e départ du Grand Prix, après deux drapeaux rouges et plus de deux heures de suspense. Le Français Esteban Ocon (Renault) a en revanche dû abandonner.