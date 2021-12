Cyclisme. Les résultats de la première étape du Tour de l'Orne

Au palmarès de cette première étape du Tour de l'Orne cycliste : les maillots numéro 7, 49, 40 et 125, soit Florian Goulet, Benjamin Marais, Erwann Fillion et Raphaël Clauoire. Les quatre premiers coureurs ont passé la ligne d'arrivée aux alentours de 17 heures ce samedi 12 septembre à Argentan, après avoir sillonné 125 kilomètres au départ de Flers, dès 14 heures. Ils font partie des 165 coureurs engagés au sein de 33 équipes. C'est le coureur Erwann Fillion, arrivé 3e de l'étape, qui est le meilleur coureur normand au classement général, il est originaire de Moyon, dans la Manche. Il porte un maillot aux couleurs de Tendance Ouest. Dimanche 13 septembre, le Tour de l'Orne se poursuit avec un contre-la-montre le matin, autour de Briouze, puis l'après-midi, avec une étape en ligne d'une centaine de kilomètres entre Briouze et Bagnoles-de-l'Orne. À l'arrivée, le podium Tendance Ouest sera installé devant l'église Sainte-Madeleine.

Retrouvez l'émission spéciale avec Tendance Ouest en direct d'Argentan pour vous présenter toute cette organisation.