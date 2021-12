Orne. Covid-19 : la préfète menace de fermer certains bars

Dans le centre-ville d'Alençon, plusieurs troubles à l'ordre public ont été constatés dans la soirée du jeudi 10 septembre. Alors que les autorités sanitaires craignent une deuxième vague, des étudiants en masso-kinésithérapie ont organisé une soirée d'intégration. Lors de cette fête, les étudiants n'auraient pas respecté les mesures sanitaires imposées dans les bars. "J'appelle les organisateurs de ce type d'événements, et particulièrement les étudiants qui se destinent à exercer une carrière médico-sociale, à se montrer responsables et exemplaires dans le respect des règles sanitaires. Il en va de la santé et de la sécurité de tous", fulmine la préfète de l'Orne. Elle ne s'attaque pas seulement aux étudiants présents lors de cette soirée puisqu'elle ajoute avec fermeté : "Les débits de boissons concernés pourront également faire l'objet de mesures de fermeture administrative provisoires."

Sur 486 tests effectués le 7 septembre dans l'Orne, trois se sont avérés positifs. Huit personnes sont encore hospitalisées.