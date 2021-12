Foire de Caen. Un voyage dans les Caraïbes adapté aux contraintes sanitaires

C'est le rendez-vous de la rentrée. En temps normal, plus de 100 000 personnes se rendent à la foire internationale de Caen. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, cette édition sera différente différente des autres. Caen Événements, la société organisatrice, a tout mis en place pour que les visiteurs et exposants ne risquent pas d'attraper la Covid-19.

Comme pour toute manifestation, le nombre de personnes est limité à 5 000 (spectateurs et professionnels). Le nombre d'entrées sera compté et contrôlé aux accès de la foire. Pour éviter de faire la queue lors de l'achat des billets, il est très fortement conseillé de prendre ses places sur le site internet de Caen Événements. Ces réservations en ligne vont aussi permettre aux organisateurs de gérer plus facilement les flux de visiteurs.

Un application mobile dédiée

Pour encore plus de facilité, Caen Evénements a décidé de faire appel à l'application de la start-up caennaise Hoopop. "Il n'y a plus besoin de bulletin d'inscription papier pour les jeux concours de la foire. Grâce à Hoopop, on peut valider son bulletin et tenter de gagner le voyage à Cuba", développe Simon Vrel, le co-fondateur d'Hoopop. Plus écologique et plus pratique, Hoopop permet de tout avoir sur son propre téléphone. "Notre objectif est de rassurer les visiteurs, détaille le développeur. Quand on va dans des salons, des foires, on avait l'habitude d'avoir le plan d'accueil, le guide dans les mains. Là, on n'a plus besoin de toucher du papier, tout est sur son mobile." Les utilisateurs vont aussi pouvoir retrouver la liste et les coordonnées des exposants, le programme, les animations et le plan de la foire directement sur leur smartphone.

Hoopop est d'ores et déjà disponible gratuitement dans l'App Store et sur Google Play.

Acheter vos billets sur le site : caen-evenements.com