Dieppe. Le pont Colbert classé Monument historique, une victoire pour les élus

Une bonne nouvelle et une grande satisfaction pour les élus dieppois. Après un long combat, le pont Colbert a été classé Monument historique ce jeudi 10 septembre, sur décision de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. L'ouvrage est désormais protégé et ne pourra pas être démoli.

Un ouvrage remarquable

Il s'agit du seul pont tournant d'Europe utilisant encore son fonctionnement originel, un ouvrage à caractère exceptionnel type Eiffel.

"Il était, jusqu'aux élections régionales de 2015, voué à la destruction-remplacement par décision du syndicat mixte du Port de Dieppe, propriétaire de l'ouvrage", rappelle Catherine Morin-Dessailly, sénatrice de la Seine-Maritime, qui s'était mobilisée à l'époque pour voir le pont inscrit, a minima, à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Cette décision a été actée en 2017.